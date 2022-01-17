Украина и НАТО подписали обновленный меморандум о работе над технологическими проектами

Украина подписала с Агентством НАТО по связи и информации обновленный Меморандум о продолжении совместной работы над технологическими проектами.

Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО, сообщает "Европейская правда".

"В рамках этого обновленного соглашения мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддерживать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя сферы, где может потребоваться обучение их персоналу. Наши эксперты готовы продолжать это важное партнерство", – сказал генеральный менеджер агентства. NCI Людвиг Декамп.

Первое соглашение было одобрено в 2015 году и с тех пор Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.

"Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженными Силами Украины", – сказала глава Миссии Украины в НАТО Наталия Галибаренко.

В рамках этого соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина-НАТО (RASP) для обеспечения раннего оповещения и координации угроз воздушному пространству. Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета. Устройства подключаются через выделенную сеть отдельно от интернета.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.