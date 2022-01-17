Армія Польщі зазнала багатомільйонних збитків через постачання неякісного взуття 

У Польщі військова поліція затримала власника фірми DEMAR, яка постачала армії неякісне взуття - сума збитків сягнула майже 70 мільйонів злотих (понад 17 млн доларів).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації RMF 24.

Слідчі стверджують, що компанія навмисне виготовила браковане взуття після виграшу тендеру на постачання цих предметів екіпірування солдатам. Це були армійські черевики моделі 933/MON та 933А/MON.

Власник компанії, за версією слідчих, ввів в оману командирів двох військових баз матеріально-технічного постачання щодо якості поставленого у 2014-2020 роках взуття.

"Зібрані у справі докази дозволили пред'явити підприємцю звинувачення в тому, що командири 2-ї регіональної бази матеріально-технічного постачання у Варшаві та 3-ї регіональної бази матеріально-технічного постачання у Кракові були змушені невигідно розпорядитися майном на суму 67 974 117 злотих", - йдеться у комюніке жандармерії.

Висновки свідчать, що власник підприємства замінив тканину, вказану в специфікації товару, на набагато дешевший матеріал, що не відповідає передбачуваним параметрам.

На підставі рішення прокурора жандармерія конфіскувала 50 транспортних засобів на суму не менше 900 000 злотих, 3 одиниці зброї на суму 30 000 злотих та 2 банківські рахунки, що належать підозрюваному, за рахунок майбутніх штрафів.

Затриманому загрожує 8 років ув'язнення.

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