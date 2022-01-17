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Укр / Рус

Армия Польши понесла многомиллионный ущерб из-за поставок некачественной обуви

Понедельник, 17 января 2022, 16:36

В Польше военная полиция задержала владельца фирмы DEMAR, поставлявшей армии некачественную обувь - сумма ущерба достигла почти 70 миллионов злотых (более 17 млн ​​долларов).

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации RMF 24.

Следователи утверждают, что компания намеренно изготовила бракованную обувь после выигрыша тендера на поставку этих предметов экипировки солдатам. Это были армейские ботинки моделей 933/MON и 933A/MON.

Владелец компании, по версии следователей, ввел в заблуждение командиров двух военных баз материально-технического снабжения относительно качества поставленной в 2014-2020 годах обуви.

"Собранные по делу доказательства позволили предъявить предпринимателю обвинения в том, что командиры 2-й региональной базы материально-технического снабжения в Варшаве и 3-й региональной базы материально-технического снабжения в Кракове были вынуждены невыгодно распорядиться имуществом на сумму 67 974 117 злотых", – говорится в коммюнике жандармерии.

Выводы свидетельствуют, что собственник предприятия заменил ткань, указанную в спецификации товара, на более дешевый материал, не отвечающий предполагаемым параметрам.

На основании решения прокурора жандармерия конфисковала 50 транспортных средств на сумму не менее 900 000 злотых, три единицы оружия на сумму 30 000 злотых и два принадлежащих подозреваемому банковские счета за счет будущих штрафов.

Задержанному грозит 8 лет заключения.

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