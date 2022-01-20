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У Чехії сталась масштабна ДТП з кількома десятками автомобілів

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Четвер, 20 січня 2022, 15:43

У Чехії сталася ДТП з майже 40 автомобілями, рух трасою заблокований вже кілька годин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Аварія сталася близько 11 ранку на 33-му кілометрі траси D5 у напрямку Праги, біля міста Жебрак. Постраждалі машини розкидані уздовж ділянки довжиною майже 150 метрів.

 

Спершу надійшли повідомлення про 10 постраждалих фур і 15 менших авто, згодом уточнили, що це 14 фур та 24 легкових автомобілі. 

 

Внаслідок ДТП отримали травми 6 осіб. З них більшості надали першу допомогу на місці, двох із травмами помірної тяжкості евакуювали до Праги гелікоптерами. 

 

На місце викликали спеціальний автобус для обігріву та евакуації водіїв постраждалих автомобілів.

 
 

Детальні обставини масштабної аварії ще з’ясовують. За словами речниці поліції, ймовірно, ключовою причиною стала ожеледь. 

 

Поки невідомо, коли цю ділянку дороги знову відкриють для руху. 

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Чехія

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