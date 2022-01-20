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Укр / Рус
Укр / Рус

В Чехии произошло масштабное ДТП с десятками автомобилей

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Четверг, 20 января 2022, 15:43

В Чехии произошло ДТП с почти 40 автомобилями, движение по трассе заблокировано уже несколько часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Авария произошла около 11 утра на 33 километре трассы D5 в направлении Праги, возле города Жебрак. Пострадавшие машины разбросаны вдоль участка длиной около 150 метров.

 

Сначала поступили сообщения о 10 пострадавших фурах и 15 меньших авто, впоследствии уточнили, что это 14 фур и 24 легковых автомобиля.

 

В результате ДТП шесть человек получили травмы. Из них большинству оказали первую помощь на месте, двоих с травмами умеренной тяжести эвакуировали в Прагу на вертолетах.

 

На место был вызван специальный автобус для обогрева и эвакуации водителей пострадавших автомобилей.

 
 

Подробные обстоятельства масштабной аварии еще выясняются. По словам пресс-секретаря полиции, вероятно, ключевой причиной стала гололедица.

 

Пока неизвестно, когда этот участок дороги снова откроют для движения.

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