В Чехии произошло масштабное ДТП с десятками автомобилей

В Чехии произошло ДТП с почти 40 автомобилями, движение по трассе заблокировано уже несколько часов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Авария произошла около 11 утра на 33 километре трассы D5 в направлении Праги, возле города Жебрак. Пострадавшие машины разбросаны вдоль участка длиной около 150 метров.

Havarovaná vozidla jsou "rozeseta" na zhruba 150ti metrovém úseku dálnice. Odkláníme dopravu na exitu 37, objízdná trasa - sil II/605, sjezd Žebrák, Zdice.#policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) January 20, 2022

Сначала поступили сообщения о 10 пострадавших фурах и 15 меньших авто, впоследствии уточнили, что это 14 фур и 24 легковых автомобиля.

В результате ДТП шесть человек получили травмы. Из них большинству оказали первую помощь на месте, двоих с травмами умеренной тяжести эвакуировали в Прагу на вертолетах.

На место был вызван специальный автобус для обогрева и эвакуации водителей пострадавших автомобилей.

Подробные обстоятельства масштабной аварии еще выясняются. По словам пресс-секретаря полиции, вероятно, ключевой причиной стала гололедица.

Пока неизвестно, когда этот участок дороги снова откроют для движения.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды