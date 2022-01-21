У Польщі зафіксували добовий максимум заражень коронавірусом з початку пандемії

У Польщі за минулу добу виявили понад 36 тисяч нових випадків коронавірусу – це найбільше від початку пандемії.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Зокрема, минулої доби в Польщі виявили 36 665 випадків коронавірусу. 248 людей з коронавірусною хворобою померли за останні 24 години.

За даними МОЗ Польщі, в країні за минулу добу виявили 1390 випадків зараження варіантом "Омікрон". За словами заступника міністра, цей варіант вірусу вже складає 30% заражень у країні.

"36 665 – це дуже високий результат в порівнянні з минулим тижнем, це досить високий стрибок, на 128%", - сказав Краска.

За його словами, міністерство прогнозує, що в наступні дні будуть також дуже високі показники.

"На даний момент ми ще спостерігаємо зменшення числа зайнятих ліжок у лікарнях – зараз це понад 13,5 тисяч пацієнтів з ковідом", - заявив Краска.

Слід зазначити, що досі найвищий показник зараження коронавірусом за добу у Польщі був зафіксований 1 квітня 2021 року – 35253.

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