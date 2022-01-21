В Польше зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом с начала пандемии

В Польше за минувшие сутки обнаружили более 36 тысяч новых случаев коронавируса – это больше всего с начала пандемии.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В частности, за прошедшие сутки в Польше выявили 36 665 случаев коронавируса. 248 человек с коронавирусной болезнью скончались за последние 24 часа.

По данным Минздрава Польши, в стране за минувшие сутки обнаружено 1390 случаев заражения вариантом "Омикрон". По словам замминистра, этот вариант вируса уже составляет 30% заражений в стране.

"36 665 – это очень высокий результат по сравнению с прошлой неделей, это достаточно высокий скачок, на 128%", - сказал Краска.

По его словам, министерство прогнозирует, что в следующие дни будут также очень высокие показатели.

"На данный момент мы еще наблюдаем уменьшение числа занятых коек в больницах – сейчас это более 13,5 тысячи пациентов", - заявил Краска.

Следует отметить, что до сих пор самый высокий показатель заражения коронавирусом за сутки в Польше был зафиксирован 1 апреля 2021 - 35 253.

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