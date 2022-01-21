Британія відправила в Україну 30 військових і 2000 одиниць протитанкової зброї

Велика Британія відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Бійці полку рейнджерів – частина новоствореної бригади спеціальних операцій британської армії – вилетіли на військових літаках, які також протягом цього тижня доставили в Україну протитанкову зброю.

З понеділка відбулося кілька рейсів транспортних літаків Королівських ВПС C-17. Офіційно про кількість поставленої зброї ні Британія, ні Україна не повідомляли.

Вважається, що Британія передала легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яку виробники описують як "першу в історії ракетну систему, яка швидко знищує будь-який основний бойовий танк лише одним пострілом, вражаючи його зверху".

Британія також розглядає можливість відправити ще сотні військових до сусідніх з Україною країн НАТО, щоб діяти як "стримуючий фактор" для Росії.

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