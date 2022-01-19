Протитанкова зброя з Британії прибула в Україну

В Україну прибула партія нових легких протитанкових засобів, наданих Великою Британією.

Про це повідомило Міноборони України, пише "Європейська правда".

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це зміцнюватиме оборонні спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

"Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації," - сказав Петренко.

Напередодні повідомлялося, що Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

Зброя вагою 12,5 кг, яка використовувалася проти талібів в Афганістані, стріляє з плеча і здатна знищити танк одним пострілом. Її можна розгорнути за п’ять секунд.

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