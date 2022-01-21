"Європейська правда" запустила англомовну версію
Видання "Європейська правда" запустило англомовну версію, яка буде зорієнтована на міжнародну аудиторію.
Як розповів редактор "ЄП" Сергій Сидоренко, англомовна версія не буде копією україномовної, яка й надалі залишатиметься пріоритетною.
"Немає необхідності (і немає грошей/ресурсів) перекладати величезну кількість контенту, який ми продукуємо щодня; нам також не потрібно створювати англійську редакцію (хоча одна людина приєдналася до нашої команди віддалено). Тому ми вирішили обмежитися перекладом коротких резюме тих статей, оглядів та інтерв'ю, які описують події в Україні та/або адресовані міжнародній аудиторії", - розповів Сидоренко.
За його словами, редакція бачить, що англомовна версія необхідна.
"Більше того, якимось чином просочилася інформація про те, що ми тестуємо цю версію, і вона отримала кілька сотень читачів ще до того, як була офіційно запущена. Я справді радий бачити такі відгуки", - додав Сидоренко.
Він окремо подякував читачам та краудфандинговому проєкту Міжнародного фонду "Відродження", які допомогли запустити англомовну версію сайту, що вже доступна за посиланням https://www.eurointegration.com.ua/eng/.
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