"Европейская правда" запустила англоязычную версию

Издание "Европейская правда" запустило англоязычную версию, которая будет ориентирована на международную аудиторию.

Как рассказал редактор "ЕП" Сергей Сидоренко, англоязычная версия не будет копией украиноязычной, которая и дальше будет оставаться приоритетной.

"Нет необходимости (и нет денег/ресурсов) переводить огромное количество контента, который мы продуцируем каждый день; нам также не нужно создавать английскую редакцию (хотя один человек присоединился к нашей команде удаленно). Поэтому мы решили ограничиться переводом кратких резюме тех статей, обзоров и интервью, описывающие события в Украине и/или адресованные международной аудитории", – рассказал Сидоренко.

По его словам, редакция видит, что англоязычная версия необходима.

"Более того, каким-то образом просочилась информация о том, что мы тестируем эту версию, и она получила несколько сотен читателей еще до того, как была официально запущена. Я действительно рад видеть такие отзывы", - добавил Сидоренко.

Он отдельно поблагодарил читателей и краудфандинговой проект Международного фонда "Возрождение", которые помогли запустить англоязычную версию сайта, уже доступную по ссылке https://www.eurointegration.com.ua/eng/.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды