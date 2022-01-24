У Байдена обговорюють збільшення кількості військ на східному флангу НАТО через РФ - ЗМІ

Президент США Джо Байден обговорює із вищим військовим керівництвом можливе збільшення кількості військових США у країнах Балтії та Східній Європі у зв’язку з триваючим загостренням з Російською Федерацією.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN, про деталі обговорень повідомляли також The New York Times, пише "Європейська правда". За даними журналістів, Байден очікувано прийме рішення на початку цього тижня.

За словами співрозмовника журналістів, на брифінгу за участі у тому числі глави Пентагону Ллойда Остіна та начальника Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі обговорювали з президентом останні дані про ситуацію на кордонах України і триваючі перемовини з союзниками щодо реакції на потенційне російське вторгнення в Україну.

Один з варіантів, який розглядається - спрямувати у східні країни НАТО від 1000 до 5000 військових - щоб посилити захист цих союзників та, за потреби, спростити евакуацію громадян США.

New York Times зазначає, що йдеться про перекидання не тільки військових, а й літаків та суден.

В кінці минулого тижня CNN повідомляли, що у Пентагоні готують кілька варіантів на розгляд Байдена щодо посилення американської військової присутності у Східній Європі задля стримування, якщо Росія вторгнеться в Україну. За словами джерел, розглядається як перекидання на східний фланг тих військових та озброєння США, які вже зараз перебувають у Європі, так і сил з-за меж Європи.

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