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У Байдена обсуждают увеличение числа войск на восточном фланге НАТО из-за РФ - СМИ

Понедельник, 24 января 2022, 08:02

Президент США Джо Байден обсуждает с высшим военным руководством возможное увеличение количества военных США в странах Балтии и Восточной Европе в связи с продолжающимся обострением с Российской Федерацией.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, о подробностях обсуждений сообщали также The New York Times, пишет "Европейская правда". По данным журналистов, ожидается, что Байден примет решение в начале этой недели.

По словам собеседника журналистов, на брифинге с участием в том числе главы Пентагона Ллойда Остина и начальника Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли обсуждали с президентом последние данные о ситуации на границах Украины и продолжающиеся переговоры с союзниками о реакции на потенциальное российское вторжение в Украину.

Один из рассматриваемых вариантов – направить в восточные страны НАТО от 1000 до 5000 военных, чтобы усилить защиту этих союзников и, при необходимости, упростить эвакуацию граждан США.

New York Times отмечает, что речь идет о перебрасывании не только военных, но также самолетов и судов.

В конце прошлой недели CNN сообщали, что в Пентагоне готовят несколько вариантов на рассмотрение Байдена об усилении американского военного присутствия в Восточной Европе для сдерживания, если Россия вторгнется в Украину. По словам источников, рассматривается как перебрасывание на восточный фланг военных и вооружения США, которые уже находятся в Европе, так и сил из-за пределов Европы.

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