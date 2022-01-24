Литва заборонила в'їзд співачці Наташі Корольовій через концерти в окупованому Криму

Департамент міграції Литви вніс співачку Наташу Корольову в список осіб, яким заборонено в'їзд до країни.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Корольову внесли в список через концерти в окупованому Криму. Вона не зможе відвідувати Литву до 21 січня 2027 року.

Минулого тижня до Міністерства закордонних справ Литви з цього приводу звернулися голова комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас та його колега.

За словами Кащюнаса, організатори концертів мають оцінювати геополітичну ситуацію, перш ніж запрошувати будь-якого виконавця.

"Ми, ймовірно, за кілька хвилин від прямих військових дій проти наших друзів в Україні. Такі концерти - повне непорозуміння. Я б не хотів бачити потреби у заборонах чи обмеженнях з боку держави, хотілося б, щоб такі рішення з'являлися завдяки обізнаності організаторів заходів", - сказав він.

З тієї ж причини раніше до списку небажаних у Литві осіб були включені російські співаки Олег Газманов, Григорій Лепс та Філіп Кіркоров.

Кіркоров оскаржив це рішення Литви, але програв суди.

У травні минулого року Сейм ухвалив поправки до Закону про правовий статус іноземців, які передбачають включення до списку небажаних у Литві осіб тих, хто публічно висловив підтримку агресивній політиці, що проводиться іноземною державою та порушує міжнародне право.

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