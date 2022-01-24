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Литва запретила въезд певице Наташе Королевой из-за концертов в оккупированном Крыму

Понедельник, 24 января 2022, 12:31

Департамент миграции Литвы внес певицу Наташу Королеву в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Королеву внесли в список из-за концертов в оккупированном Крыму. Она не сможет посещать Литву до 21 января 2027 года.

На прошлой неделе в Министерство иностранных дел Литвы по этому поводу обратились председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас и его коллега.

По словам Кащюнаса, организаторы концертов должны оценивать геополитическую ситуацию перед тем, как приглашать любого исполнителя.

"Мы, вероятно, в нескольких минутах от прямых военных действий против наших друзей в Украине. Такие концерты - полное недоразумение. Я бы не хотел видеть потребности в запретах или ограничениях со стороны государства, хотелось бы, чтобы такие решения появлялись благодаря осведомленности организаторов мероприятий", - сказал он.

По той же причине ранее в список нежелательных в Литве лиц были включены российские певцы Олег Газманов, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

Киркоров обжаловал это решение Литвы, но проиграл в суде.

В мае прошлого года Сейм принял поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, которые предусматривают включение в список нежелательных в Литве лиц, публично выразивших поддержку агрессивной политике, проводимой иностранным государством и нарушающей международное право.

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