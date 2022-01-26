Чому Україна має шанси долучитися до ініціативи Тримор’я

Зміни, що нині відбуваються у Ініціативі Тримор’я (3SI), однозначно грають на користь Києва.

Про те, чи має Україна шанси долучитися до цієї ініціативи читайте в статті Олександра Сливчука з Українського інститута міжнародної політики Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі.

Перша помітна зміна – президенти та уряди втрачають монополію на представництво своїх держав у 3SI.

До діяльності Тримор’я долучаються національні парламенти та місцеве самоврядування. І це безумовно позитивна та логічна тенденція.

Києву потрібно залучати до діалогу щодо Тримор’я Верховну раду.

Це продемонструє нашу готовність до ширшого партнерства.

Окрім цього, залучення Ради дозволить парламентарям налагодити міжпарламентські зв’язки та в майбутньому оперативніше підтримувати участь країни у проєктах Тримор’я.

Додаткові можливості для України може також створити і нинішнє головування у Тримор’ї дружньої нам Латвії. Латвія вже висловлювала свою підтримку участі України у Тримор’ї. Окрім України, кандидатом на поглиблену участь може виступити і Фінляндія.

Нашій державі, у свою чергу, є що запропонувати Тримор’ю.

Україна зацікавлена у диверсифікації постачання енергоносіїв та вже зараз є учасником проєкту газового коридору Північ-Південь, через який транспортуватиметься норвезький газ у 2023 році.

У транспортній інфраструктурі Україна є учасником логістичного проєкту 3SI Viking Train, що з’єднав порт в Одесі з країнами Балтії. Київ також задекларував своє бажання долучитися до транспортного коридору Via Carpathia, що потенційно може об’єднати обласні центри на заході та в центрі України, Київ та Одесу разом з транспортною мережею Центральної і Східної Європи.

Україна має кращі практики та досвід участі в багатосторонніх форматах. З листопада 2021 року Україна вперше з держав поза Євросоюзом головує в одній із чотирьох макрорегіональних стратегій ЄС – Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (ЄСДР).

В ЄСДР співпраця відбувається і у сферах 3SI: енергетиці, інфраструктурі та цифровізації. Ці аргументи посилюють українську заявку.

Більше про ініціативу та перспективи членства в ній України у матеріалі Олександра Сливчука Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі.