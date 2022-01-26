Почему у Украины есть шансы присоединиться к инициативе Триморья

Изменения, происходящие сейчас в Инициативе Триморья (3SI), однозначно играют на пользу Киева.

О том, есть ли у Украины шансы присоединиться к этой инициативе, читайте в статье Александра Сливчука из Украинского института международной политики Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе.

Первое заметное изменение – президенты и правительства теряют монополию на представительство своих государств в 3SI.

К деятельности Триморья привлекаются национальные парламенты и местное самоуправление. И это, безусловно, положительная и логическая тенденция.

Киеву нужно привлекать к диалогу по Триморью Верховную раду.

Это продемонстрирует нашу готовность к более широкому партнерству.

Кроме того, привлечение Рады позволит парламентариям наладить межпарламентские связи и в будущем более оперативно поддерживать участие страны в проектах Триморья.

Дополнительные возможности для Украины может создать и нынешнее председательство в Триморье дружественной нам Латвии. Латвия уже выражала свою поддержку участию Украины в Триморье. Помимо Украины кандидатом на углубленное участие может выступить и Финляндия.

Нашему государству, в свою очередь, есть, что предложить Триморью.

Украина заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей и уже сейчас является участником проекта газового коридора Север-Юг, через который будет транспортироваться норвежский газ в 2023 году.

В транспортной инфраструктуре Украина является участником логистического проекта 3SI Viking Train, соединившего порт в Одессе со странами Балтии. Киев также задекларировал свое желание присоединиться к транспортному коридору Via Carpathia, что может объединить областные центры на западе и в центре Украины, Киев и Одессу вместе с транспортной сетью Центральной и Восточной Европы.

У Украины есть лучшие практики и опыт участия в многосторонних форматах. С ноября 2021 года Украина впервые из государств вне Евросоюза председательствует в одной из четырех макрорегиональных стратегий ЕС – Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона (ЕСДР).

В ЕСДР сотрудничество происходит и в сферах 3SI: энергетике, инфраструктуре и цифровизации. Эти аргументы усиляют украинскую заявку.

Больше об инициативе и перспективах членства в ней Украины в материале Александра Сливчука Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе.