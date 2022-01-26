Почему у Украины есть шансы присоединиться к инициативе Триморья
Среда, 26 января 2022, 11:17
Изменения, происходящие сейчас в Инициативе Триморья (3SI), однозначно играют на пользу Киева.
О том, есть ли у Украины шансы присоединиться к этой инициативе, читайте в статье Александра Сливчука из Украинского института международной политики Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе.
Первое заметное изменение – президенты и правительства теряют монополию на представительство своих государств в 3SI.
К деятельности Триморья привлекаются национальные парламенты и местное самоуправление. И это, безусловно, положительная и логическая тенденция.
Киеву нужно привлекать к диалогу по Триморью Верховную раду.
Это продемонстрирует нашу готовность к более широкому партнерству.
Кроме того, привлечение Рады позволит парламентариям наладить межпарламентские связи и в будущем более оперативно поддерживать участие страны в проектах Триморья.
Дополнительные возможности для Украины может создать и нынешнее председательство в Триморье дружественной нам Латвии. Латвия уже выражала свою поддержку участию Украины в Триморье. Помимо Украины кандидатом на углубленное участие может выступить и Финляндия.
Нашему государству, в свою очередь, есть, что предложить Триморью.
Украина заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей и уже сейчас является участником проекта газового коридора Север-Юг, через который будет транспортироваться норвежский газ в 2023 году.
В транспортной инфраструктуре Украина является участником логистического проекта 3SI Viking Train, соединившего порт в Одессе со странами Балтии. Киев также задекларировал свое желание присоединиться к транспортному коридору Via Carpathia, что может объединить областные центры на западе и в центре Украины, Киев и Одессу вместе с транспортной сетью Центральной и Восточной Европы.
У Украины есть лучшие практики и опыт участия в многосторонних форматах. С ноября 2021 года Украина впервые из государств вне Евросоюза председательствует в одной из четырех макрорегиональных стратегий ЕС – Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона (ЕСДР).
В ЕСДР сотрудничество происходит и в сферах 3SI: энергетике, инфраструктуре и цифровизации. Эти аргументы усиляют украинскую заявку.
Больше об инициативе и перспективах членства в ней Украины в материале Александра Сливчука Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе.