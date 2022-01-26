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Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед українцями за заяви президента

Середа, 26 січня 2022, 01:04

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву президента країни Зорана Мілановича.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заява прем’єра розміщено на twitter-сторінці хорватського уряду.

"Враховуючи те, що в України наших солдатів немає, а контингент, який знаходиться у Польщі, вже повернувся, я не знаю, яких саме військових має намір вивести президент. Його заява про корупцію в Україні – це не наша позиція, і я від імені уряду прошу вибачення перед українцями за такі недолугості",- заявив він.  

Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент  Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону) останнього хорватського солдата… Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей", – серед іншого заявив він.

На цю заяву вже відреагувало українське МЗС, запросивши посла Хорватії Аніцу Джамич.

"Хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч. Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", - заявили у МЗС.

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