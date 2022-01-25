Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав Революцію гідності переворотом

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє хорватське видання Dnevnik.

Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону. – Ред.) останнього хорватського солдата".

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", – сказав він.

За словами Мілановича, він буде всіма силами ставати на заваді будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

"Пленкович (прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, давній друг України. – Ред.) може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цьому", - заявив Міланович.

Нагадаємо, у грудні Зоран Міланович назвав візит прем'єр-міністра Андрія Пленковича до України на тлі високої напруги у відносинах із Росією "чистим шарлатанством".

Міланович заявив, що візит прем'єра в Україну може погано позначитися на відносинах Хорватії з Росією.

Пленкович приїжджав до України з дводенним візитом, відвідав Київ та Львів. Під час візиту було оголошено, що Хорватія приєдналася до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації щодо визнання європейської перспективи України.