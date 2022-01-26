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У Франції вперше за час пандемії понад пів мільйона випадків коронавірусу за добу

Середа, 26 січня 2022, 08:33

У Франції за минулу добу виявили понад 501 тисячу нових випадків коронавірусу – це найбільше число за весь час пандемії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Зокрема, за 24 години у Франції виявили 501 635 випадків Covid-19.

Також зростає кількість госпіталізацій. Так, у вівторок до лікарень поступило 30 189 осіб. Такого рівня госпіталізацій не було з квітня 2021 року. 3741 з цих пацієнтів зараз перебувають у реанімації, це менше у порівнянні з минулим тижнем.

Також за минулу добу ще 364 людини померли в лікарні від Covid-19, що збільшило до 102 086 число смертей у лікарнях з початку пандемії у Франції.

Щоб продовжити боротьбу з хворобою, кампанія щеплень триває. За останні 24 години було введено понад 312 000 бустерних доз. Всього в країні повністю вакциновані 52 534 085 осіб.

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