Во Франции впервые выявили более полумиллиона случаев коронавируса в сутки

Во Франции за минувшие сутки обнаружили более 501 тысяч новых случаев коронавируса – это наибольшее число за все время пандемии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

В частности, за 24 часа во Франции было выявлено 501 635 случаев Covid-19.

Также растет количество госпитализаций. Так, во вторник в больницы поступило 30 189 человек. Такого уровня госпитализаций не было с апреля 2021 года. 3741 из этих пациентов сейчас находятся в реанимации, это меньше по сравнению с прошлой неделей.

Также за минувшие сутки еще 364 человека скончались в больницах от Covid-19, что увеличило до 102086 число смертей в больницах с начала пандемии во Франции.

Чтобы продолжить борьбу с болезнью, кампания прививок продолжается. За последние 24 часа было введено более 312 000 бустерных доз. Всего в стране полностью вакцинировано 52 534 085 человек.