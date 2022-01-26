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Во Франции впервые выявили более полумиллиона случаев коронавируса в сутки

Среда, 26 января 2022, 08:33

Во Франции за минувшие сутки обнаружили более 501 тысяч новых случаев коронавируса – это наибольшее число за все время пандемии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.

В частности, за 24 часа во Франции было выявлено 501 635 случаев Covid-19.

Также растет количество госпитализаций. Так, во вторник в больницы поступило 30 189 человек. Такого уровня госпитализаций не было с апреля 2021 года. 3741 из этих пациентов сейчас находятся в реанимации, это меньше по сравнению с прошлой неделей.

Также за минувшие сутки еще 364 человека скончались в больницах от Covid-19, что увеличило до 102086 число смертей в больницах с начала пандемии во Франции.

Чтобы продолжить борьбу с болезнью, кампания прививок продолжается. За последние 24 часа было введено более 312 000 бустерных доз. Всего в стране полностью вакцинировано 52 534 085 человек.

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Франция Эпидемия в цифрах

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