США нагадали Грузії про її прагнення до членства в ЄС і НАТО після останніх кроків правлячої партії

США негативно оцінили скасування у Грузії спеціальної служби, що розслідує зловживання з боку поліції, та зміни до закону про суди й призначення нового судді Верховного суду без дотримання передбачених процедур.

Як повідомляє "Ехо Кавказа", відповідну заяву поширило посольство США у Грузії, пише "Європейська правда".

"Минулого тижня правляча партія підірвала підзвітність уряду, скасувавши Службу державного інспектора, що уповноважена розслідувати зловживання з боку поліції і захищати конфіденційність даних, підірвала незалежність окремих суддів змінами до Закону про загальні суди та підірвала довіру до судової системи, призначивши ще одного суддю Верховного суду через некоректний процес відбору", - зауважує посольство.

Посольство зазначає, що при цьому громадськості не надали переконливих пояснень, чому такі кроки здійснили у "турборежимі" без консультацій, прозорого обговорення та аналізу поправок.

"Зумисно чи ні правляча партія дала зрозуміти, що на незалежний нагляд за урядом або незгодні голоси, навіть якщо це передбачено законом, будуть відповідати стримуванням, дисциплінарними заходами та відставками", - пишуть у заяві.

Посольство США наголошує, що сильні демократичні інституції і повага до верховенства права є для Грузії найкращим захистом від російської агресії.

"Кроки, які послаблюють демократичні інституції, як судову систему та органи незалежного нагляду, шкодять євроатлантичним та євроінтеграційним прагненням Грузії і підривають базові свободи, що є фундаментом грузинської культури і суспільства", - підкреслює посольство.

30 грудня, попри гостру критику, парламент Грузії затвердив законопроєкт "Про Службу державного інспектора", який скасовує створене у 2019 році відомство в існуючому вигляді та створює на його основі два інших. Єдине, на що погодилася правляча партія - зберегти роботу 120 співробітникам служби, тоді як перша редакція проєкту передбачала звільнення з 1 березня. Керівниця відомства Лонда Толорая свою посаду не зберігає. Вона заявила, що вважає таке рішення "покаранням за незалежність і добре зроблену роботу".

Як повідомляло агенство "Новости-Грузія", раніше кроки для ліквідації відомства розкритикувала також місія ЄС і президентка країни Саломе Зурабішвілі.