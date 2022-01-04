США напомнили Грузии о её стремлении в ЕС и НАТО после последних шагов правящей партии

США негативно оценили отмену в Грузии специальной службы, расследующей злоупотребление со стороны полиции, а также изменения в закон о судах и назначении нового судьи Верховного суда без соблюдения предусмотренных процедур.

Как сообщает "Эхо Кавказа", соответствующее заявление распространило посольство США в Грузии, пишет "Европейская правда".

"На прошлой неделе правящая партия подорвала подотчетность правительства, отменив Службу государственного инспектора, уполномоченную расследовать злоупотребления со стороны полиции и защищать конфиденциальность данных, подорвала независимость отдельных судей изменениями к Закону об общих судах и подорвала доверие к судебной системе, назначив еще одного судью, использовав некорректный процесс отбора", - отмечает посольство.

Посольство отмечает, что при этом общественности не предоставили убедительные объяснения, почему такие шаги предприняли в "турборежиме", без консультаций, прозрачного обсуждения и анализа поправок.

"Преднамеренно или нет правящая партия дала понять, что на независимый надзор за правительством или несогласные голоса, даже если это предусмотрено законом, будут отвечать сдерживанием, дисциплинарным мерами и отставками", - пишут в заявлении.

Посольство США отмечает, что сильные демократические институты и уважение к верховенству права являются для Грузии лучшей защитой от российской агрессии.

"Шаги, которые ослабляют демократические институты, как судебная система и органы независимого надзора, вредят евроатлантическим и евроинтеграционным стремлениям Грузии и подрывают базовые свободы, которые являются фундаментом грузинской культуры и общества", - подчеркивает посольство.

30 декабря, несмотря на острую критику, парламент Грузии утвердил законопроект "О Службе государственного инспектора", который ликвидирует созданное в 2019 году ведомство в существующем виде и создает на его основе два других. Единственное, на что согласилась правящая партия – сохранить работу 120 сотрудникам службы, тогда как первая редакция проекта предусматривала увольнение с 1 марта. Глава ведомства Лонда Толорая свою должность не сохраняет. Она заявила, что считает такое решение "наказанием за независимость и хорошо проделанную работу".

Как сообщало агентство "Новости-Грузия", ранее шаги для ликвидации ведомства раскритиковала также миссия ЕС и президент страны Саломе Зурабишвили.