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Укр / Рус

Меркель після відставки точно не працюватиме на РФ - посол

Середа, 5 січня 2022, 10:58

Посол України в Німеччині Андрій Мельник виключив можливість того, що колишня канцлерка Ангела Меркель може піти працювати на російські державні структури чи російський бізнес.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це виключено! Ангелу Меркель можна оцінювати по-різному, але це - ні", -  сказав Мельник, коментуючи побоювання, що Меркель піде дорогою Шрьодера і очолить "Північний потік-2" чи "Роснєфть".

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"Протягом останніх семи років я був учасником десятків зустрічей українських політиків із Меркель, і маю сказати, що вона - людина, яка має моральний хребет і внутрішні ціннісні орієнтири", - додав посол.

Він виключив можливість повернення Меркель в економічну сферу, а тим більше у сферу впливу російського бізнесу. 

"Ймовірність цього сценарію близька до нуля. І я схильний довіряти людям з її оточення, які кажуть, що у політику ексканцлерка також навряд повернеться", - зазначив дипломат.

Повне інтерв'ю з послом України у Німеччині дивіться на каналі Європейської правди у відео "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

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Меркель Німеччина Росія

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