ЄС виступив із заявою у зв’язку з протестами в Казахстані

Європейський Союз заявив, що уважно стежить за протестами в Казахстані.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб діяти відповідально та стримано та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації насильства. Визнаючи право на мирні демонстрації, Європейський Союз очікує, що вони залишатимуться ненасильницькими. Європейський Союз також закликає владу поважати фундаментальне право на мирний протест і пропорційність у застосуванні сили під час захисту своїх законних інтересів безпеки, а також виконувати свої міжнародні зобов’язання", - йдеться у заяві.

В рамках Угоди про розширене партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Казахстаном в ЄС висловили сподівання на те, що Казахстан виконуватиме свої зобов’язання, включаючи свободу преси та доступ до інформації онлайн та офлайн.

"Європейський Союз заохочує до мирного вирішення ситуації шляхом інклюзивного діалогу з усіма зацікавленими сторонами та поваги до основних прав громадян", - йдеться у заяві.

З 2 січня на заході Казахстану відбуваються "газові" протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозені після стрибка цін на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні.

Після того як протести почали охоплювати інші міста, поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ. Уранці 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня президент Казахстану оголосив режим надзвичайного стану у столиці Нур-Султані.