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ЕС выступил с заявлением в связи с протестами в Казахстане

Среда, 5 января 2022, 18:32

Европейский Союз заявил, что внимательно следит за протестами в Казахстане.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Мы призываем всех заинтересованных лиц действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они будут оставаться ненасильственными. Европейский Союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность применения силы при защите своих законных интересов безопасности, а также выполнять свои международные обязательства", - говорится в заявлении.

В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном в ЕС выразили надежду на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу печати и доступ к информации онлайн и офлайн.

"Европейский Союз поощряет мирное решение ситуации путем инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения основных прав граждан", - говорится в заявлении.

Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые акции начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.

После того как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ. Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане.

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