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Британія виділить 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку України

Вівторок, 1 лютого 2022, 09:11

Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні британського уряду напередодні візиту прем’єр-міністра Бориса Джонсона в Україну.

"Велика Британія бере активну участь у захисті верховенства права в Україні та боротьбі з корупцією, що зміцнило здатність країни протистояти зловмисному та антидемократичному впливу.

Британія підготувала "найжорсткіший режим санкцій" проти Росії

Нове фінансування у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів, у тому числі з Фонду належного управління Великої Британії, про яке було оголошено сьогодні, підтримає цю роботу та допоможе зусиллям щодо зниження залежності України від постачання енергоресурсів із Росії", - йдеться у повідомленні.

Борис Джонсон у вівторок вирушить до України для переговорів з президентом Володимиром Зеленським, оскільки напруженість на кордоні країни з Росією продовжує зростати, зазначається у повідомленні.

За даними джерел, Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.

Як повідомлялось, у понеділок у британський парламент було внесено новий законопроєкт, який посилить і розширить режим санкцій у відповідь на агресію Росії проти України. У британському уряді його назвали "найжорсткішим санкційним режимом".

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Велика Британія

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