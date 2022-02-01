Британия выделит 88 млн фунтов на поддержку Украины

Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 88 миллионов фунтов стерлингов для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства в преддверии визита премьер-министра Бориса Джонсона в Украину.

"Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, что укрепило способность страны противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию.

Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов, в том числе из Фонда надлежащего управления Великобритании, о котором было объявлено сегодня, поддержит эту работу и поможет усилиям снижения зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России", - говорится в сообщении.

Борис Джонсон во вторник отправится в Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским, поскольку напряженность на границе страны с Россией продолжает расти, отмечается в сообщении.

По данным источников, Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев.

Как сообщалось, в понедельник в британский парламент был внесен новый законопроект, который усилит и расширит режим санкций в ответ на агрессию России против Украины. В британском правительстве его назвали "жесточайшим санкционным режимом".

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