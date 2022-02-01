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Румунія пом'якшує правила в'їзду в країну

Вівторок, 1 лютого 2022, 14:19

Мандрівники, які прибувають до Румунії без COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту, повинні будуть перебувати на карантині лише п’ять днів, незалежно від того, звідки вони прибули.

Відповідні правила ухвалив уряд, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Ті, хто не пред’явить "зелену перепустку" ЄС або інші документи, що підтверджують, що вони були вакциновані за повною схемою, хворіли протягом останніх шести місяців або у них був негативний тест, проведений за останні 72 години, повинні будуть перебувати на п’ятиденному карантині.

До 1 лютого невакциновані люди повинні були перебувати на карантині до 14 днів після в’їзду в Румунію.

Тривалість карантину також скорочується до п’яти днів для безпосередніх контактів з людьми з позитивним тестом. Від карантину звільняються лише люди, які хворіли на COVID-19 протягом останніх 90 днів, оскільки навіть вакциновані люди повинні перебувати в ізоляції, якщо вони безпосередньо контактують з інфікованою людиною.

Уряд також планує змінити правила щодо "зеленої перепустки", щоб узгодити їх з правилами ЄС, які визначають, що вакцинація без бустерного дійсна лише дев’ять місяців.

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