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Румыния смягчает правила въезда в страну

Вторник, 1 февраля 2022, 14:19

Путешественники, прибывающие в Румынию без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, должны будут находиться на карантине всего пять дней, независимо от того, откуда они прибыли.

Соответствующие правила приняло правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Те, кто не предъявит "зеленый пропуск" ЕС или другие документы, подтверждающие, что они были вакцинированы по полной схеме, болели в течение последних шести месяцев или у них был отрицательный тест, проведенный за последние 72 часа, должны будут находиться на  карантине.

До 1 февраля невакцинированные люди должны находиться на карантине до 14 дней после въезда в Румынию.

Продолжительность карантина также сокращается до пяти дней для непосредственного контакта с людьми с положительным тестом. От карантина освобождаются только люди, болевшие COVID-19 в течение последних 90 дней, поскольку даже вакцинированные люди должны находиться в изоляции, если они непосредственно контактируют с инфицированным человеком.

Правительство также планирует изменить правила "зеленого пропуска", чтобы согласовать их с правилами ЕС, которые определяют, что вакцинация без бустерного действительна только девять месяцев.

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