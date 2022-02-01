Фінляндія готує відповідь на безпекові вимоги РФ

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Гельсінкі готує відповідь на отриманий у вівторок лист від Росії з проханням надати гарантії безпеки від країн ОБСЄ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У Фінляндії довгий кордон і складна історія з Росією, але вона не є членом НАТО.

"Цей лист стосується думки (росіян) про те, що Захід збільшив власну безпеку за рахунок Росії. Очевидно, Захід має зовсім інший погляд на це", - сказав Хаавісто.

За словами Хаавісто, лист направили всім країнам ОБСЄ, тому було б природно обговорити відповідь на нього із цими країнами.

"Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн", – сказав Хаавісто.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив у неділю, що Росія попросить НАТО та ОБСЄ уточнити, чи мають вони намір "зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".

Нагадаємо, 26 січня США і НАТО паралельно передали Росії відповіді на її ультиматум щодо так званих "гарантій безпеки".

Серед іншого, НАТО у своїй письмовій відповіді відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

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