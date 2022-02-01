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Финляндия готовит ответ на требования безопасности РФ

Вторник, 1 февраля 2022, 15:46

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки готовит ответ на полученное во вторник письмо от России с просьбой предоставить гарантии безопасности от стран ОБСЕ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

У Финляндии длинная граница и сложная история с Россией, но она не является членом НАТО.

"Это письмо касается мнения (россиян) о том, что Запад увеличил собственную безопасность за счет России. Очевидно, что Запад имеет совсем другой взгляд на это", - сказал Хаависто.

По словам Хаависто, письмо было направлено всем странам ОБСЕ, поэтому было бы естественно обсудить ответ на него с этими странами.

"Наши чиновники изучают письмо и следят за реакциями других стран", – сказал Хаависто.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в воскресенье, что Россия попросит НАТО и ОБСЕ уточнить, намерены ли они "укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Напомним, 26 января США и НАТО параллельно передали России ответы на ее ультиматум по поводу так называемых "гарантий безопасности".

Среди прочего, НАТО в своем письменном ответе отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

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