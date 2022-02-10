Лавров про переговори з главою МЗС Британії: розмова німого з глухим

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров порівняв свою розмову з главою МЗС Британії Ліз Трасс з розмовою німого з глухим.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Трасс, повідомляє "Європейська правда".

"Я розчарований, що розмова німого з глухим у нас виходить. Наче слухаємо, але не чуємо. Принаймні наші детальні пояснення впали на непідготовлений грунт. Приміром як кажуть, що ось замерзне земля, як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію. От мені здається такий грунт був сьогодні у наших британських колег, від якого відскакували наші факти", - заявив Лавров.

За його словами, НАТОцентризм пронизував усю їх розмову.

"Факти говорять самі за себе. Ми бачимо накопичення військ і озброєння на українському кордоні. Ми також бачимо спроби ведення кібервійни і інші форми гібридної війни з метою підриву української демократії", - в свою чергу сказала Ліз Трасс.

"Але я в Москві сьогодні, щоб сказати: Росія має чіткий вибір. Вони можуть просуватися шляхом дипломатії, працювати з НАТО, щоб покращити європейську безпеку, або ж продовжувати йти шляхом, який вони намітили накопиченням військ на кордоні", - наголосила вона.

За її словами, такі дії лише посилюють НАТО і ще більше відвертають український народ від Росії.

"Якщо буде вторгнення, український народ буде боротися, це буде тривалий конфлікт. Британія і союзники запровадять суворі санкції проти фізичних осіб і інституцій, а Сполучені Штати дали зрозуміти, що "Північний потік-2" не запрацює", - наголосила Трасс.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".