Лавров о переговорах с главой МИД Британии: разговор немого с глухим

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил свой разговор с главой МИД Британии Лиз Трасс с разговором немого с глухим.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Трасс, сообщает "Европейская правда".

"Я разочарован, что разговор немого с глухим у нас получается. Словно слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши детальные объяснения упали на неподготовленную почву. К примеру, как говорят, что вот замерзнет земля, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется такая почва была сегодня у наших британских коллег, от которой отскакивали наши факты", - заявил Лавров.

По его словам, НАТОцентризм пронизывал весь их разговор.

"Факты говорят сами за себя. Мы видим скопление войск и вооружения на украинской границе. Мы также видим попытки ведения кибервойны и другие формы гибридной войны с целью подрыва украинской демократии", - в свою очередь сказала Лиз Трасс.

"Но я в Москве сегодня, чтобы сказать: у России есть четкий выбор. Они могут продвигаться по пути дипломатии, работать с НАТО, чтобы улучшить европейскую безопасность, или продолжать идти по пути, который они наметили скоплением войск на границе", - подчеркнула она.

По ее словам, подобные действия только усиливают НАТО и еще больше отталкивают украинский народ от России.

"Если будет вторжение, украинский народ будет бороться, это будет длительный конфликт. Британия и союзники введут строгие санкции против физических лиц и институтов, а Соединенные Штаты дали понять, что "Северный поток-2" не заработает", - подчеркнула Трасс.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

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