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НАТО може розмістити бойові групи у Чорноморському регіоні

Четвер, 10 лютого 2022, 14:13

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок тих, що вже існують у країнах Балтії і Польщі, у Чорноморському регіоні, зокрема, у Румунії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

Він наголосив, що НАТО це оборонний альянс і його мета – збереження миру, запобігання конфлікту і союзники це роблять спільними зусиллями.

За словами генсека, Альянс зараз робить багато речей водночас.

"Передусім ми маємо збільшену присутність у східній частині Альянсу: з більшою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів. Друге – ми підвищили готовність наших сил, які ми у разі потреби можемо підсилити. І по-третє зараз ми розглядаємо, де нам слід більш довгострокове розміщення у східній частині Альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у  Румунії" - заявив Столтенберг.

Як відомо, у відповідь на зміну безпекової ситуації керівники країн Альянсу на Варшавському саміті в 2016 році вирішили посилити військову присутність НАТО на східних кордонах блоку.

З того часу чотири багатонаціональні бойові групи, загальною чисельністю приблизно 4500 військовослужбовців, були розгорнуті у країнах Балтії та Польщі.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надіслав у четвер пропозицію главі МЗС РФ Сергєю Лаврову із закликом продовжити діалог в рамках Ради НАТО-Росія.

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Альянс

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