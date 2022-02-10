НАТО письмово попросила Росію продовжити двосторонні зустрічі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надіслав у четвер пропозицію главі МЗС РФ Сергєю Лаврову із закликом продовжити діалог в рамках Ради НАТО-Росія.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Столтенберг розповів журналістам на брифінгу в Брюсселі.

"Цього ранку я відправив лист міністру закордонних справ Лаврову, підкреслюючи моє запрошення Росії продовжити наш діалог на серії зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія, щоб знайти дипломатичний шлях вперед", - сказав Столтенберг.

"Ми готові вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи підтримки та зміцнення фундаментальних принципів європейської безпеки, які ми всі зобов’язались виконувати", - додав генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що Альянс запропонував Росії проводити спільні брифінги щодо навчань та ядерної політики, шляхи підвищення прозорості та зниження ризиків під час військової діяльності, зниження космічних та кібернетичних загроз і серію розмов щодо контролю за озброєнням.

Столтенберг підкреслив, що НАТО не піде на компроміс щодо своїх основних принципів.

Він зазначив, що відновлення російської агресії з новою силою призведе до підвищення військової присутності НАТО, а не зниження, як цього хоче Росія.

Наприкінці січня Альянс паралельно зі США передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. У документі викладені три сфери, де НАТО бачить простір для прогресу у відносинах з РФ.

Тоді ж Столтенберг запропонував провести серію зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія для обговорення низки безпекових питань, в тому числі щодо України.

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