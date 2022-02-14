МЗС заперечує зміну щодо курсу в НАТО попри заяви посла в Британії, каже про "вирване з контексту"

МЗС заявляє, що слова українського посла у Британії Вадима Пристайка про те, що Київ міг би відмовитися від членства у НАТО для запобігання війні, вирвані з контексту.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, вирвані з контексту", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

В МЗС наголошують, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

"Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - наголосили в МЗС.

На запитання BBC Radio 5 Live про те, чи міг би Київ розглянути питання відмови від вступу до НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

"Ми могли б. Особливо під тиском погроз, які лунають, під тиском шантажу, який триває, в результаті підштовхування до цього… Подекуди ми чуємо голоси із самого НАТО про це… Але питання, яке сама собі ставить 40-мільйонна нація: як ми будемо виживати у разі нападу? Чи зможемо ми розрядити ситуацію, що склалася, залишаючись незахищеними і не входячи до жодного альянсу, коли всі наші друзі та сусіди вже члени організації?" - зазначив Пристайко.

Потім ведучий ще раз попросив його відповісти на питання, чи могла б Україна відмовитися від цілі членства у НАТО для уникнення війни.

"Так, ви праві, Це те, що написано в нашій Конституції. Кажучи "ми могли б" я певною мірою йду проти основного документа. Ми гнучкі в пошуку найкращого виходу, якщо нам доведеться вдатися до якихось серйозних поступок, це те, що ми могли б зробити", — заявив Пристайко..