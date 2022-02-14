МИД отрицает изменение курса в НАТО, несмотря на слова посла в Британии, говорит о "вырванном из контекста"

МИД заявляет, что слова украинского посла в Британии Вадима Пристайко о том, что Киев мог бы отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны, вырваны из контекста.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста", - заявил спикер МИД Олег Николенко.

В МИД отмечают, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, наилучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс, но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

На вопрос BBC Radio 5 Live о том, мог ли бы Киев рассмотреть вопрос отказа от вступления в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

"Мы могли бы. Особенно под давлением звучащих угроз, под давлением шантажа, который продолжается, в результате подталкивания к этому... Порой мы слышим голоса из самого НАТО об этом... Но вопрос, который сама себе ставит 40-миллионная нация: как мы будем выживать в случае нападения? Сможем ли мы разрядить сложившуюся ситуацию, оставаясь незащищенными и не входя ни в один альянс, когда все наши друзья и соседи уже являются членами организации?" - отметил Пристайко.

Затем ведущий еще раз попросил его ответить на вопрос, могла ли бы Украина отказаться от цели членства в НАТО во избежание войны.

"Да, вы правы, это то, что написано в нашей Конституции. Говоря "мы могли бы" я в какой-то степени иду против основного документа. Мы гибки в поиске лучшего выхода, если нам придется прибегнуть к каким-либо серьезным уступкам, это то, что мы могли бы сделать", — заявил Пристайко.

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