Фінляндія не збирається надавати військову допомогу Україні

Глава МВС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна не збирається надавати військову допомогу Україні, стверджуючи, що не є великим експортером зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"Фінляндія в жодному разі не є великим експортером зброї. Кожну угоду зі зброєю ми розглядаємо окремо. Досі відправною точкою була відмова від експорту зброї до зон конфліктів", - сказав Хаавісто.

За словами міністра, Фінляндія надає фінансову підтримку Україні з 2014 року. Наразі уряд розглядає питання про те, яку допомогу можна надати у цій ситуації.

Хаавісто відкинув оцінки, згідно з якими Фінляндія не хоче допомагати Україні зброєю через страх перед Росією.

"Звичайно, кожна країна допомагатиме відповідно до своїх ресурсів. Коли я вчора слухав заяви канцлера Шольца у Києві, у них проглядалася схожа позиція, що зараз вони зосереджуються на гуманітарній допомозі", - зазначив міністр.

Раніше Фінляндія закликала своїх громадян залишити Україну.

"У п'ятницю ввечері, коли ми вивчали розвіддані та обговорювали їх з іншими північними країнами, ми заявили, що зараз слушний час, коли люди ще можуть спокійно сідати на комерційні рейси або їхати автомобілем до Польщі", - сказав Хаавісто.

Фінські дипломати та їхні сім'ї вже покинули Україну. Крім того, влада зв'язалася майже з усіма 120 фінськими громадянами, які заявили про своє перебування в Україні. Дехто з них уже покинув або збирається покинути Україну, дехто повідомив, що залишиться.

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