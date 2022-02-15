Финляндия не собирается оказывать военную помощь Украине

Глава МВД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна не собирается предоставлять военную помощь Украине, утверждая, что не является крупным экспортером оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

"Финляндия ни в коем случае не является крупным экспортером оружия. Каждое соглашение с оружием мы рассматриваем отдельно. До сих пор отправной точкой был отказ от экспорта оружия в зоны конфликтов", - сказал Хаависто.

По словам министра, Финляндия оказывает финансовую поддержку Украине с 2014 года. В настоящее время правительство рассматривает вопрос, какую помощь можно предложить в этой ситуации.

Хаависто отверг оценки, согласно которым Финляндия не хочет помогать Украине оружием из-за страха перед Россией.

"Конечно, каждая страна будет помогать в соответствии со своими ресурсами. Когда я вчера слушал заявления канцлера Шольца в Киеве, у них просматривалась похожая позиция, что сейчас они сосредотачиваются на гуманитарной помощи", - отметил министр.

Ранее Финляндия призвала своих граждан покинуть Украину.

"В пятницу вечером, когда мы изучали разведданные и обсуждали их с другими северными странами, мы заявили, что сейчас подходящее время, когда люди еще могут спокойно садиться на коммерческие рейсы или ехать на автомобиле в Польшу", - сказал Хаависто.

Финские дипломаты и их семьи уже покинули Украину. Кроме того, власти связались почти со всеми 120 финскими гражданами, заявившими о своем местонахождении в Украине. Некоторые из них уже покинули или собираются покинуть Украину, некоторые сообщили, что останутся.

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