Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Боррель: у разі війни між РФ і Україною "Північний потік-2" не запрацює

Вівторок, 15 лютого 2022, 11:57

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну газопровід "Північний потік-2" не буде запущено в роботу.

Про це він сказав в ефірі BBC Radio 4, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

"Якщо буде війна між Росією та Україною, "Північний потік-2" не буде функціонувати", - заявив Боррель.

Він висловився більш прямо, ніж канцлер Німеччини Олаф Шольц, який уникає чіткої відповіді на це питання, хоча міністр закордонних справ Анналена Бербок виклала позицію Берліна.

Боррель також висловив впевненість у одностайній підтримці нових санкцій проти Росії всіма 27 державами-членами.

Як повідомлялося, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не вважає за доцільне робити газопровід "Північний потік-2" основою санкційного режиму проти РФ, щоб змінити її поведінку, оскільки проєкт ще не працює. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

"Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я

З військами РФ у Придністров'ї часто пов’язують жорсткі чи навіть апокаліптичні сценарії для півдня Україн та Одеської області...
15 лютого 2022 — Артем Филипенко, Сергій Сидоренко

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко