Глава МЗС Австрії: абсурдно робити "Північний потік-2" основою санкцій для зміни поведінки РФ

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг не вважає за доцільне робити газопровід "Північний потік-2" основою санкційного режиму проти РФ, щоб змінити її поведінку, оскільки проєкт ще не працює.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", міністр сказав на брифінгу у Києві у вівторок.

"Я багато разів говорив публічно: оскільки це проєкт, який ще навіть не працює, трохи абсурдно робити його наріжним каменем санкційного режиму, який повинен створити зміну поведінки у Москві. Іншими словами, я не керуватиму автомобілем, у якого ще немає двигуна", - зазначив міністр.

Водночас, за його словами, "дуже малоймовірно або немислимо", що "Північний потік-2" отримає необхідне схвалення німецького регулятора "з огляду на теперішню ситуацію".

Він також зазначив, що Австрія готова підтримати європейські санкції у разі подальшої агресії РФ, однак розкритикував публічні дебати довкола підготовки таких санкцій.

"Мені не подобається, що ми ведемо дебати з фокусом на двох основних словах - "Північний потік" і SWIFT. Наші економічні відносини значно ширші та інтенсивніші", - сказав дипломат.

Шалленберг сказав, що австрійський уряд найближчими днями має схвалити рішення про надання 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

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