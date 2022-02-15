Норвегія збільшить чисельність своїх військових у силах НАТО в Литві

Норвегія заявила у вівторок, що спрямує до сил НАТО у Литві загін у 60 військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Норвегія, яка вже має військових у Литві, для початку спрямує солдатів на три місяці.

"Ми хочемо зробити внесок у посилення присутності та безпеки союзників у країнах Балтії, щоб показати солідарність з нашими союзниками", – сказав міністр оборони Одд Роджер Еноксен.

Еноксен зазначив, що хоча Норвегія стурбована напруженістю між НАТО і Росією, вона не бачить ознак того, що будь-який конфлікт пошириться на Арктику, де Норвегія межує з Росією.

Норвезькі лідери вже давно стурбовані тим, що протистояння між НАТО і Росією може перекинутися в Арктику, де обидві сторони збільшили свою військову присутність в останні роки.

Але Осло не підвищує свою готовність там, сказав Еноксен.

"Ми вважаємо, що Росія зацікавлена ​​в тому, щоб обмежити конфлікт Україною (якщо він станеться), і ми не бачимо ознак ескалації на Півночі, які б вказували на поширення конфлікту на цей регіон", – сказав він.

Наступного місяця близько 35 000 військовослужбовців з 28 країн, переважно членів НАТО, проведуть навчання в Норвегії в рамках давно запланованих військових навчань під назвою Cold Response, щоб відпрацювати захист норвезької території в умовах холодної погоди у разі нападу.

Російські спостерігачі були запрошені на ці навчання, але не зрозуміло, чи приїдуть вони, сказав Еноксен.

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