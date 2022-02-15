Норвегия увеличит численность своих военных в силах НАТО в Литве
Норвегия заявила во вторник, что направит к силам НАТО в Литве отряд в 60 военных.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
Норвегия, уже имеющая военных в Литве, для начала отправит солдат на три месяца.
"Мы хотим внести вклад в усиление присутствия и безопасности союзников в странах Балтии, чтобы показать солидарность с нашими союзниками", – сказал министр обороны Одд Роджер Эноксен.
Эноксен сказал, что, хотя Норвегия обеспокоена напряженностью между НАТО и Россией, она не видит признаков того, что конфликт распространится на Арктику, где Норвегия граничит с Россией.
Норвежские лидеры уже давно озабочены тем, что противостояние между НАТО и Россией может перекинуться в Арктику, где обе стороны увеличили свое военное присутствие в последние годы.
Но Осло не повышает свою готовность там, сказал Эноксен.
"Мы считаем, что Россия заинтересована в том, чтобы ограничить конфликт Украиной (если он произойдет), и мы не видим признаков эскалации на Севере, которые указывали бы на распространение конфликта на этот регион", – сказал он.
В следующем месяце около 35 000 военнослужащих из 28 стран, преимущественно членов НАТО, проведут учения в Норвегии в рамках давно запланированных военных учений под названием Cold Response, чтобы отработать защиту норвежской территории в условиях холодной погоды в случае нападения.
Российские наблюдатели были приглашены на эти учения, но непонятно, приедут ли они, сказал Эноксен.
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