Норвегия увеличит численность своих военных в силах НАТО в Литве

Норвегия заявила во вторник, что направит к силам НАТО в Литве отряд в 60 военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Норвегия, уже имеющая военных в Литве, для начала отправит солдат на три месяца.

"Мы хотим внести вклад в усиление присутствия и безопасности союзников в странах Балтии, чтобы показать солидарность с нашими союзниками", – сказал министр обороны Одд Роджер Эноксен.

Эноксен сказал, что, хотя Норвегия обеспокоена напряженностью между НАТО и Россией, она не видит признаков того, что конфликт распространится на Арктику, где Норвегия граничит с Россией.

Норвежские лидеры уже давно озабочены тем, что противостояние между НАТО и Россией может перекинуться в Арктику, где обе стороны увеличили свое военное присутствие в последние годы.

Но Осло не повышает свою готовность там, сказал Эноксен.

"Мы считаем, что Россия заинтересована в том, чтобы ограничить конфликт Украиной (если он произойдет), и мы не видим признаков эскалации на Севере, которые указывали бы на распространение конфликта на этот регион", – сказал он.

В следующем месяце около 35 000 военнослужащих из 28 стран, преимущественно членов НАТО, проведут учения в Норвегии в рамках давно запланированных военных учений под названием Cold Response, чтобы отработать защиту норвежской территории в условиях холодной погоды в случае нападения.

Российские наблюдатели были приглашены на эти учения, но непонятно, приедут ли они, сказал Эноксен.

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