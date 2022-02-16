Депутатка парламенту Франції про загрозу РФ, Мінські домовленості та федералізація України

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко взяв інтерв’ю в Валерії Фор-Мунтян – представниці Національної асамблеї (нижньої палати парламенту Франції), де вона очолює групу дружби з Україною, а ще – у своєму парламенті вважається одним із експертів з питань нашої країни.

Вона досі залишається в команді Макрона. Проте, на майбутніх парламентських виборах влітку 2022 року Валерія не балотуватиметься до Нацасамблеї, тож почувається менш зв'язаною політичним та дипломатичним етикетом.

Це зробило інтерв'ю з нею особливо цікавим. Інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі ЄвроПравди або прочитати в матеріалі "Краще – жахливий кінець. Якщо Україні не підходить "Мінськ", його варто розірвати".

Про що говорила Валерія Фор-Мунтян:

"Про Україну в нас стали більше говорити, причому як про рівних: ви стали менше виглядати як жертва".

"Ситуація радикально змінилася з листопада – Україна знову стала сприйматися як жертва. Це сталося завдяки істериці Америки та Англії, більше, ніж завдяки російським військам".

"Якби РФ почала війну, то вона була б дуже тяжкою, з великими втратами. І навіть якщо уявити, що Росія завоює Україну – вона не матиме сил для відбудови потім. Росія не має таких грошей. А Захід не допоможе. Словом, вони навіть просто економічно не можуть дозволити собі тотальну війну".

"Вони [російські війська на кордоні України] з'явилися навесні 2021 року напередодні Кримської платформи… І тому я маю питання до Джо Байдена: чому тільки в листопаді це викликало таку реакцію? Чому саме зараз, під час німецьких виборів, італійських виборів, французьких виборів, під час зими, коли нам потрібний газ?"

"Ультиматум Путін висунув лише в середині грудня, коли вже місяць на Заході йшли переговори про те, що на Росію знову накладатимуть санкції".

"Україні чи комусь іншому не можна заборонити вступ до НАТО. Це відкрита організація. Розмова про це не має жодного сенсу".

"Путін систематично заводить у глухий кут переговори з Україною, ми все це чудово розуміємо".

"Я собі погано уявляю федерацію в Україні. Зробити з України федерацію – це дуже довгий шлях… Україна функціонально не готова працювати у вигляді федерації найближчим часом".

Валерія Фор-Мунтян вважає, що Україні варто виходити з Мінських домовленостей, бо немає про що домовлятися.

"Зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх [Мінські угоди] виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають".

Повне інтерв’ю у відеоформаті на нашому Youtube-каналі, а також в матеріалі "Краще – жахливий кінець. Якщо Україні не підходить "Мінськ", його варто розірвати".