Депутат парламента Франции об угрозе РФ, Минских договоренностях и федерализации Украины

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко взял интервью у Валерии Фор-Мунтян – представительницы Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента Франции), где она возглавляет группу дружбы с Украиной, а еще – в своем парламенте считается одним из экспертов по нашей стране.

Она по-прежнему остается в команде Макрона. Однако на предстоящих парламентских выборах летом 2022 года Валерия не будет баллотироваться в Нацассамблею, поэтому чувствует себя менее связанной политическим и дипломатическим этикетом.

Это сделало интервью с ней особенно интересным. Интервью можно посмотреть на YouTube-канале ЕвроПравды или прочитать в материале "Лучше – ужасный конец. Если Украине не подходит "Минск", его следует разорвать".

О чем говорила Валерия Фор-Мунтян:

"Об Украине у нас стали больше говорить, причем как о равных: вы стали меньше выглядеть как жертва".

"Ситуация радикально изменилась с ноября – Украина снова стала восприниматься как жертва. Это произошло благодаря истерике Америки и Англии больше, чем благодаря российским войскам".

"Если бы РФ начала войну, то она была бы очень тяжелой, с большими потерями. И даже если представить, что Россия завоюет Украину – у нее нет сил для восстановления потом. У России нет таких денег. А Запад не поможет. Словом, они даже просто экономически не могут позволить себе тотальную войну".

"Они [российские войска на границе Украины] появились весной 2021 года накануне Крымской платформы… И потому у меня есть вопрос к Джо Байдену: почему только в ноябре это вызвало такую ​​реакцию? Почему именно сейчас, во время немецких выборов, итальянских выборов, французских выборов, во время зимы, когда нам нужен газ?"

"Ультиматум Путин выдвинул только в середине декабря, когда уже месяц на Западе шли переговоры о том, что на Россию будут снова налагать санкции".

"Украине или кому-то другому нельзя запретить вступление в НАТО. Это открытая организация. Разговор об этом не имеет никакого смысла".

"Путин систематически заводит в тупик переговоры с Украиной, мы все это прекрасно понимаем".

"Я себе плохо представляю федерацию в Украине. Сделать из Украины федерацию – это очень длинный путь... Украина функционально не готова работать в виде федерации в ближайшее время".

Валерия Фор-Мунтян считает, что Украине следует выходить из Минских договоренностей, потому что не о чем договариваться.

"Сейчас мы слышим, что Украина не хочет их [Минские соглашения] выполнять. Как следствие, имидж Украины и доверие к Украине пострадают".

Полное интервью в видеоформате на нашем Youtube-канале, а также в материале "Лучше – ужасный конец. Если Украине не подходит "Минск", его следует разорвать".