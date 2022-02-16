Словаччина планує з березня скасувати більшість коронавірусних обмежень

З 28 лютого уряд Словаччини планує скасувати більшість коронавірусних обмежень.

Про це заявив прем’єр Словаччини Едуард Гегер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Скасування обмежень планується в два етапи.

"Перший етап відбудеться 28 лютого. В рамках нього ми приступимо до скасування режимів доступу залежно від вакцинації. Водночас ми скасовуємо домашній карантин у разі із позитивним учнем у класі. Ми значно збільшимо чисельність людей на заходах з низьким і середнім ризиком. Також буде певне послаблення на весіллях та вечірках", - сказав Гегер.

Міністр охорони здоров’я додав, що з 28 лютого також буде продовжено до півночі робочий час закладів.

Другий етап буде запроваджуватися наприкінці березня.

"З 28 березня ми знімаємо обмеження пропускної здатності, знімаємо обмеження на час роботи та змінюємо режим носіння масок і респіраторів. Я очікую, що після цієї дати ми повернемося до життя до пандемії, як ми це знали", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, з цієї дати кожен громадянин сам буде берегти своє здоров’я. Вакцини, які Гегер вважає найефективнішим засобом захисту від Covid, залишаться доступними.