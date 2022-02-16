Словакия планирует с марта упразднить большинство коронавирусных ограничений

С 28 февраля правительство Словакии планирует упразднить большинство коронавирусных ограничений.

Об этом заявил премьер Словакии Эдуард Хегер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Отмена ограничений планируется в два этапа.

Первый этап состоится 28 февраля. В рамках него мы приступим к отмене режимов доступа в зависимости от вакцинации. В то же время, мы отменяем домашний карантин в случае с положительным учеником в классе. Мы значительно увеличим численность людей на мерах с низким и средним риском. Также будет определенное послабление на свадьбах и вечеринках", – сказал Хегер.

Министр здравоохранения добавил, что с 28 февраля также будет продлено до полуночи рабочее время заведений.

Второй этап будет вводиться в конце марта.

"С 28 марта мы снимаем ограничения пропускной способности, снимаем ограничения на время работы и меняем режим ношения масок и респираторов. Я ожидаю, что после этой даты мы вернемся к жизни в пандемию, как мы это знали", - сказал премьер-министр .

По его словам, с этой даты каждый гражданин сам будет беречь свое здоровье. Вакцины, которые Хегер считает эффективным средством защиты от Covid, останутся доступными.