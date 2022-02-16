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Австрія та Швейцарія скасовують майже всі коронавірусні обмеження

Середа, 16 лютого 2022, 15:53

Австрія та Швейцарія анонсували скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Австрії припинити дію більшості обмежень планують з 5 березня, повідомляє Kurier. Вже з 19 лютого від "правила 2G" для більшості закладів повернуться до "3G", тобто, для допуску знову почнуть визнавати не лише щеплення або довідку про хворобу, а й свіжий негативний тест (крім Відня). З 5 березня такі правила збережуться тільки для будинків для літніх людей і лікарень.  

Також знімуть часові обмеження на роботу ресторанів і споживання їжі та напоїв під час заходів. 

Використання респіраторів FFP2 після 5 березня буде обов’язковим лише у місцях великого скупчення людей - транспорті, супермаркетах, аптеках тощо, а також будинках для літніх людей та лікарнях.

У Швейцарії застосування ковід-сертифікатів як перепусток до закладів припинять вже з 16 лютого, пише SwissInfo

Також скасують обмеження на кількість гостей на приватних заходах. Для публічних масових заходів певні ліміти збережуться. 

Маски перестануть бути обов’язковими у більшості закладів, крім громадського транспорту та закладів охорони здоров’я. 

Втім, кантони за бажання зможуть впроваджувати у себе жорсткіші правила. 

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Коронавірус Швейцарія Австрія

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