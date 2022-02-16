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Австрия и Швейцария отменяют почти все коронавирусные ограничения

Среда, 16 февраля 2022, 15:53

Австрия и Швейцария анонсировали отмену почти всех ограничений, предпринятых для сдерживания эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Австрии прекратить действие большинства ограничений планируется с 5 марта, сообщает Kurier. Уже с 19 февраля от "правила 2G" для большинства заведений вернутся к "3G", то есть для допуска снова начнут признавать не только прививку или справку о болезни, но и свежий отрицательный тест (кроме Вены). С 5 марта такие правила сохранятся только для домов престарелых и больниц.

Также снимут временные ограничения на работу ресторанов и еды и напитков во время мероприятий.

Использование респираторов FFP2 после 5 марта будет обязательным только в местах большого скопления людей - транспорте, супермаркетах, аптеках и т.д., а также домах престарелых и больницах.

В Швейцарии применение ковид-сертификатов в качестве пропусков в заведения прекратят уже с 16 февраля, пишет SwissInfo.

Также будут отменены ограничения на количество гостей на частных мероприятиях. Для публичных массовых мер определенные лимиты сохранятся.

Маски перестанут быть обязательными в большинстве заведений, кроме общественного транспорта и здравоохранения.

Впрочем, кантоны при желании смогут внедрять у себя более жесткие правила.

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Коронавирус Швейцария Австрія

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